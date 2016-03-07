中国货币市场：公开市场连续净回笼难撼宽松资金面，市场预期有所转暖

路透上海3月7日 - 中国央行公开市场已连续五日净回笼近1.2万亿元人民币，但银行间市场周一资金面仍维持宽松局面，回购利率亦延续窄幅整理；尽管一周来逆回购缩量所回笼的流动性已远超上周降准释放的资金量，不过近期市场资金需求压力不大，另外市场预期有所转暖也对资金面形成支撑。

交易员并指出，上周降准前资金趋紧，一方面是缴税因素影响，但不可忽视的因素还有节后大量逆回购到期的同时，现金回流对冲的力度不及预期，对机构预期形成压力，而上周的意外降准，虽然不意味着宽松力度加码，但至少表明了央行维稳流动性的决心。

“宽松，（公开市场净回笼）还是没太大影响，从两会的（官方）表述看，为了稳增长，流动性还是要保的，大家对后市也更安心一些，”华东一银行交易员称。

国务院总理李克强在今年的政府工作报告中称，2016年经济增长预期目标为6.5-7.0%，居民消费价格指数（CPI）涨幅控制目标为3%左右，广义货币供应量(M2)和社会融资规模余额的增速目标均为13%左右，同时将统筹运用公开市场操作、利率、存准率、再贷款率等工具，保持流动性合理充裕。

上述交易员并谈到，从央行节后的动作来看，其仍希望流动性稳中偏松，“不要泛滥，（资金）利率保持基本稳定。现在主要是稳，一旦有什么意外，（央行）也会很快有动作。”

央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作，利率继续持稳在2.25%。与今日2,300亿元的到期量相比，单日净回笼资金达到2,000亿元。

而从上周二至今日，公开市场连续五日净回笼累计达1.19万亿元；目前逆回购存量规模已从上周初降准前的逾1.3万亿元降至1,200亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9377 1.9299 +0.78

七天 2.2660 2.2728 -0.68

14天 2.4778 2.5000 -2.22

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.7500 1.0750 +67.50

七天 2.0000 1.7950 +20.50

14天 2.0000 1.6200 +38.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9500 1.9500 +0.00

七天 2.3300 2.3000 +3.00

14天 2.5500 2.5000 +5.00

Shibor

其中:隔夜 1.9510 1.9500 +0.10

七天 2.2940 2.2950 -0.10

三个月 2.8230 2.8320 -0.90