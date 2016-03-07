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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 11:51 BJT

台湾股市：扭转稍早涨势盘中走低，贸易数据出炉前人气谨慎

电子类指数 跌0.6%，但金融保险类指数 上涨0.3%。

鸿海 下跌逾1%。一位消息人士周一表示，台湾鸿海收购日本夏普6753.T多数股权的谈判“在正确的轨道上”。

鸿海上月底暂停签署收购夏普的协议，称出现新的重要信息。而在此声明之前，夏普董事会投票支持鸿海的收购，估价近60亿美元。(完)

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