版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 11:58 BJT

中国新债：国开行周四将招标增发至多140亿元两期债，期限10年及20年

路透上海3月7日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(10日)招标增发总额不超过140亿元人民币两期债，期限10年及20年期。

两期债分别为该行2015年第18期 和2016年第5期 的增发债，票面利率依次为3.74%和3.80%，10年期规模不超过120亿元，20年期至多20亿元。

具体发行条款如下：

2015年第18期增发、2016年第5债增发

--------------------------------------------------------------

发行上限 10年：120亿元；20年：20亿元

期限/计息方式 10年/20年固息

招标时间 3月10日14:30-15:30

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 3月14日

起息日 10年：2015/9/10；20年：1/25

分销期 3/11-3/14

上市日 3月16日

基本承销额 不设立

付息频率 按年付息

发行人增发权利 保留

承揽费 10年0.15%；20年0.20%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐