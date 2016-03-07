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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 12:02 BJT

中国新债：农发行周三将发行至多260亿元五期固息债，期限五至20年

路透上海3月7日 - 中国农业发展银行日前公告，将于周三(9日)招标发行至多260亿元人民币五期固息债，期限包括五年、七年、10年、15年和20年。

上述五期债中，除五年期为新发债外，其余四期为该行今年第7-10期增发债，票面利率分别为3.28%、3.37%、3.95%和3.95%。

具体发行条款如下：

2016年第11期新发债，7-10期增发债

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招标规模上限 5年：60亿；7年：70亿；10年：80亿；15年：20亿；20年：30亿

期限/计息方式 5/7/10/15/20年固息

招标时间 5/7/10年：3月9日下午14:00-15:00

15/20年：3月9日下午14:00-15:30

招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)

缴款日 3月11日

起息日 5年：3月11日；7/10/15/20年：2月26日

发行期 3/10-3/11

上市日 3月15日

基本承销额 无

承揽费 5年：0.10%；7/10/15年：0.15%；20年：0.20%

-----------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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