中国新债：农发行周三将发行至多260亿元五期固息债，期限五至20年

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透上海3月7日 - 中国农业发展银行日前公告，将于周三(9日)招标发行至多260亿元人民币五期固息债，期限包括五年、七年、10年、15年和20年。
上述五期债中，除五年期为新发债外，其余四期为该行今年第7-10期增发债，票面利率分别为3.28%、3.37%、3.95%和3.95%。
具体发行条款如下：
2016年第11期新发债，7-10期增发债
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招标规模上限 5年：60亿；7年：70亿；10年：80亿；15年：20亿；20年：30亿
期限/计息方式 5/7/10/15/20年固息
招标时间 5/7/10年：3月9日下午14:00-15:00
15/20年：3月9日下午14:00-15:30
招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)
缴款日 3月11日
起息日 5年：3月11日；7/10/15/20年：2月26日
发行期 3/10-3/11
上市日 3月15日
基本承销额 无
承揽费 5年：0.10%；7/10/15年：0.15%；20年：0.20%
-----------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.