中国债市动态：现券和国债期货双双走弱，稳增长措施及供给增加利空债市

路透北京3月7日 - 中国银行间市场周一早盘现券收益率小幅上行，其中中长端上行偏多，国债期货亦下滑。交易员表示，大宗商品上涨带动风险偏好回升，同时中国提升赤字率发力稳增长，加之全年新债供给压力不减，均利空现券。

他们并表示，目前收益率总体处于低位，而且今年专项地方债规模较去年明显增加，预计现券收益率仍有进一步上行可能；不过在资金整体偏松格局下，短债收益率表现料好于长端。

“10年国债（收益率）上了有2个bp（基点）吧，国开稍微多一点，短端比较稳。”华东一银行交易员说，“感觉可能是由于商品类的风险资产表现较好，而且海外的一些数据也不错，（现券）略有一些压力。”

他并表示，供给方面来看，置换债规模虽大但市场早有预期，比较意外的是专项地方债的规模，对市场情绪有所冲击；此外最近稳增长基调较为浓厚，且商品价格反弹，经济可能触底企稳。

中国国家总理李克强在周六的政府工作报告中提到，今年积极的财政政策要加大力度，今年拟安排财政赤字2.18万亿元人民币，赤字率提高到3%。其中，中央财政赤字1.4万亿元，地方财政赤字7,800亿元。安排地方专项债券4,000亿元，继续发行地方政府置换债券。

另外，中国财政部部长楼继伟在今日的记者会上透露，今年统计有5万亿元债务到期，继续允许地方政府发债置换。

“目前收益率较低，几乎仅次于2008年全球金融危机时期，这个位置至少对交易盘来说不拿最好，所以收益率往上走的逻辑是清楚的。”华中一银行交易员认为，上行空间不好判断，但10年国债收益率上3%短期内还是没有问题的。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.2410%/3.2350%，上日尾盘为3.2200%/3.1850%。