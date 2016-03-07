中国债市动态：现券和国债期货双双走弱，稳增长措施及供给增加利空债市

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透北京3月7日 - 中国银行间市场周一早盘现券收益率小幅上行，其中中长端上行偏多，国债期货亦下滑。交易员表示，大宗商品上涨带动风险偏好回升，同时中国提升赤字率发力稳增长，加之全年新债供给压力不减，均利空现券。
他们并表示，目前收益率总体处于低位，而且今年专项地方债规模较去年明显增加，预计现券收益率仍有进一步上行可能；不过在资金整体偏松格局下，短债收益率表现料好于长端。
“10年国债（收益率）上了有2个bp（基点）吧，国开稍微多一点，短端比较稳。”华东一银行交易员说，“感觉可能是由于商品类的风险资产表现较好，而且海外的一些数据也不错，（现券）略有一些压力。”
他并表示，供给方面来看，置换债规模虽大但市场早有预期，比较意外的是专项地方债的规模，对市场情绪有所冲击；此外最近稳增长基调较为浓厚，且商品价格反弹，经济可能触底企稳。
中国国家总理李克强在周六的政府工作报告中提到，今年积极的财政政策要加大力度，今年拟安排财政赤字2.18万亿元人民币，赤字率提高到3%。其中，中央财政赤字1.4万亿元，地方财政赤字7,800亿元。安排地方专项债券4,000亿元，继续发行地方政府置换债券。
另外，中国财政部部长楼继伟在今日的记者会上透露，今年统计有5万亿元债务到期，继续允许地方政府发债置换。
“目前收益率较低，几乎仅次于2008年全球金融危机时期，这个位置至少对交易盘来说不拿最好，所以收益率往上走的逻辑是清楚的。”华中一银行交易员认为，上行空间不好判断，但10年国债收益率上3%短期内还是没有问题的。
剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.2410%/3.2350%，上日尾盘为3.2200%/3.1850%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.170元人民币，较上日结算价下跌0.17%；10年期国债主力合约T1606 收报98.735元，较上日结算价跌0.32%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.