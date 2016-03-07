更新版 1-企业并购：鸿海和夏普的收购案谈判“在正确轨道上”--消息

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
鸿海周一表示，董事长郭台铭正在曼谷参加一个由夏普主办的业务扩张会议，并称夏普邀请郭台铭参加此次会议。
另一位了解鸿海想法的消息人士表示，郭台铭的参加暗示，他已开始参与夏普的业务活动。
这位消息人士称，什么时候正式签署协议不重要，但郭台铭今天出席泰国的活动说明他已经在采取行动。
消息人士拒绝署名，因未获授权对媒体发表讲话。夏普和鸿海周一拒绝就商谈进展情况发表评论。
鸿海周末在声明中称，双方继续朝着达成协议的方向努力，但还没有与夏普签署协议的确切日期。
此前有消息人士称，牵绊鸿海收购夏普的问题主要是，一份清单披露夏普存在约3,000亿日圆的或有债务。他们补充称，这份清单是针对未来可能出现的最糟情况下的风险，并不是要求正式披露的债务。 (完) (编译 戴素萍/李爽 审校 高琦/郑茵)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.