更新版 1-企业并购：鸿海和夏普的收购案谈判“在正确轨道上”--消息

鸿海周一表示，董事长郭台铭正在曼谷参加一个由夏普主办的业务扩张会议，并称夏普邀请郭台铭参加此次会议。

另一位了解鸿海想法的消息人士表示，郭台铭的参加暗示，他已开始参与夏普的业务活动。

这位消息人士称，什么时候正式签署协议不重要，但郭台铭今天出席泰国的活动说明他已经在采取行动。

消息人士拒绝署名，因未获授权对媒体发表讲话。夏普和鸿海周一拒绝就商谈进展情况发表评论。

鸿海周末在声明中称，双方继续朝着达成协议的方向努力，但还没有与夏普签署协议的确切日期。