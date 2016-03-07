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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 13:03 BJT

日本债市：公债基本无变动，日股下跌抵消美债下滑的影响

日本在1月宣布实施负利率，推动10年期公债收益率降至零下方，并创下纪录低点。

日经指数 周一下跌，结束四连涨，未能从上周五公布的美国就业数据中获得提振。

强劲的美国就业数据推动美国公债上周五下滑，10年期美国公债收益率 升至一个月高点。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.205% -0.5 -0.200%

五年期公债 -0.195% -1.0 -0.185%

10年期公债 -0.035% +0.5 -0.040%

20年期公债 0.435% +0.0 0.435%

30年期公债 0.715% -0.5 0.720%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.93 +0.06 151.87

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英；审校 王丽鑫/张若琪)

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