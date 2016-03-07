日本债市：公债基本无变动，日股下跌抵消美债下滑的影响

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
日本在1月宣布实施负利率，推动10年期公债收益率降至零下方，并创下纪录低点。
日经指数 周一下跌，结束四连涨，未能从上周五公布的美国就业数据中获得提振。
强劲的美国就业数据推动美国公债上周五下滑，10年期美国公债收益率 升至一个月高点。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.205% -0.5 -0.200%
五年期公债 -0.195% -1.0 -0.185%
10年期公债 -0.035% +0.5 -0.040%
20年期公债 0.435% +0.0 0.435%
30年期公债 0.715% -0.5 0.720%
10年期公债期货 <0#JGB:> 151.93 +0.06 151.87
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英；审校 王丽鑫/张若琪)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.