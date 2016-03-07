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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 13:12 BJT

修正-台湾金融：银行业TRF存出保证金曝险金额740亿台币--金管会主委

(更正：内文第一段＂MARKET TO MARKET＂有误，应为＂MARK TO MARKET＂)

路透台北3月7日 - 台湾金管会主委王俪玲周一称，目前每月监控银行业TRF(目标可赎回远期契约)部位，针对TRF部位银行业已提列52亿台币备抵呆帐损失，至于MARK TO MARKET(依市价评估)的存出保证金曝险金额达740亿台币。

她今日在立法院备询时并公布，整体银行办理人民币TRF商品业务量(不含海外分行)原始名目本金，已由前年5月的974亿台币降至今年1月的537亿台币，大幅减少44.8%。

金管会将持续透过金融检查，确保银行落实各项强化措施，并透过场外监控，掌握银行风险管理能力及曝险情形。

金管会此前才裁罚九家银行TRF业务措施，包括台北富邦商业银行、国泰世华商业银行、华南银行等九家银行开罚，因衍生性金融商品(TRF,目标可赎回远期契约Target Redemption Forward)业务检查中有缺失。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良/杨淑祯)

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