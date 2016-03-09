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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 14:06 BJT

更正-新兴汇市：马币和印尼卢比攀升，因全球经济增长疑虑减退(3月7日)

(完)
    
      
      
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 (编译/审校 张若琪/李春喜/白云/王兴亚)

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