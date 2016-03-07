《中国新债预测》国开行四期债料短端定位仍低，中长端接近或略高二级

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债
* 期限及招标金额：1/7年：60亿元；3/5年：70亿元
* 招标时间: 1/3/5年：3月8日9:30-10:30；7年：3月8日9:30-11:20
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测区间：2.20%-2.33%；2.71%-2.79%；3.03%-3.12%；3.35%-3.47%
* 预测均值: 2.23%；2.75%；3.07%；3.39%
路透上海3月7日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-7年四期债。路透调查显示，近期大宗商品特别是部分工业品价格连续暴涨，加之今年财政刺激力度将加码，风险偏好回升施压债市；短久期操作思路下，预计明日新债中一年品种需求仍尚可，定位偏低，中长端收益率接近或略高于二级。
市场人士并指出，尽管债市情绪暂时偏空，但从午后农发行新债招标情况看，收益率回升的同时长债投标倍数也有所提高，显示调整中还是有不少配置需求现身，这也令新债定位暂难有大幅推升的动力。
“今天现券（收益率）上了不少，明天国开七年的如果（涨）飞了拿一点还是不错的，”华东一银行交易员称。
一级市场方面，农发行下午招标增发的五期债中，只有一年期收益率远低于二级估值，3-10年品种均接近或略高于二级水平，不过七年和10年品种的投标倍数均较高。
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七年期品种的最新收益率为2.3554%、2.8259%、3.1536%和3.3706%。
明日招标四期债中，其中一年、三年期分别为国开行2016年第四期 、第八期增发债，五年、七年期品种分别为该行今年第六 、七期 增发债。
具体发行条款如下：
2016年第四、八、六、七期增发债
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发行上限 1/7年：60亿元；3/5年：70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 3/10
起息日 1年：1/25；3年：3/3；
5年：2/18；7年：2/25
分销期 3/9-3/10
上市日 3/14
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%
-------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.