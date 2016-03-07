中国新债：进出口行周四招标增发至多140亿三期债，期限三、五和10年

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透上海3月7日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(3月10日)在银行间债市招标增发至多140亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。
上述三期债中，三年期品种为该行2016年第一期固息金融债 的第二次增发，五年和10年期品种则为该行今年第二期 和第三期金融债 的第三次增发。三期债的票面利率分别为2.82%、3.07%和3.33%。
具体发行条款如下：
2016年第一期、二期和三期增发债
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招标规模上限 3年：40亿元；5年：50亿元；10年：50亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 3月10日上午10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 3月14日
起息日 2月22日
发行期 3月10日-3月14日
上市日 3月16日
手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 曾祥进)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.