版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 14:05 BJT

中国新债：进出口行周四招标增发至多140亿三期债，期限三、五和10年

路透上海3月7日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(3月10日)在银行间债市招标增发至多140亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。

上述三期债中，三年期品种为该行2016年第一期固息金融债 的第二次增发，五年和10年期品种则为该行今年第二期 和第三期金融债 的第三次增发。三期债的票面利率分别为2.82%、3.07%和3.33%。

具体发行条款如下：

2016年第一期、二期和三期增发债

-----------------------------------------------------------

招标规模上限 3年：40亿元；5年：50亿元；10年：50亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标时间 3月10日上午10:00-11:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 3月14日

起息日 2月22日

发行期 3月10日-3月14日

上市日 3月16日

手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

-----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐