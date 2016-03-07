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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 14:19 BJT

日本股市：收盘下跌终结连四日涨势，因投资者获利了结

路透东京3月7日 - 日本股市日经指数周一收跌，结束连四日涨势，因投资者对上周大涨获利了结。

日经指数 下跌0.6%收报16,911.32点。

东证股价指数 收跌1.0%，报1,361.90点，有22.1亿股换手，为3月1日来最低水平。

JPX-日经400指数 也下跌1.0%，收报12,317.50点。(完)

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