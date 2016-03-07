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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 14:30 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走势平稳，在1.0983-1.1000窄幅区间波动

0615 GMT

* 欧元/美元在亚洲盘几无变动，在1.0983-1.1000窄幅区间波动

* 欧元在亚洲早盘一度因美元坚挺而走势低迷，但之后趋于温和下行

* 欧元/日圆在东京遭遇卖单而承压，介于125.30-124.84

* 在早盘震荡后，亚洲盘几乎未见资金大举流动

* 关注欧洲央行本周会议将在多大程度上放宽政策

(编译 高琦 审校 张荻)

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