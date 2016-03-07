更多迹象表明寨卡病毒与小头症之间关联

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦/华盛顿3月4日 - 周五有更多证据表明寨卡病毒与新生儿小头症之间的关联，世界卫生组织（WHO）将重新评估与寨卡疫情有关的旅行建议，美国官员计划制定策略严控传播寨卡病毒的蚊子。

科学家称，寨卡病毒能迅速感染并损害发育中的胎儿脑细胞。研究报告发表在医学期刊《Cell Stem Cell》。

研究人员表示，此项研究并未证明寨卡病毒和新生儿小头症之间的直接因果关系，但确定寨卡病毒对胎儿最容易造成损害的方面。

WHO周五称，有越来越多迹象表明寨卡病毒与小头症和格林-巴利综合征之间的关联。

WHO应急委员会周二将开会评估“不断变化的信息”以及关于旅行、贸易和蚊虫控制方面的建议。

美国白宫和美国疾病控制与预防中心（CDC）将于4月1日召集各级官员在亚特兰大开会，紧急探讨如何严控传播寨卡病毒的蚊虫等议题。（完）