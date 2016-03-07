更多迹象表明寨卡病毒与小头症之间关联

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦/华盛顿3月4日 - 周五有更多证据表明寨卡病毒与新生儿小头症之间的关联，世界卫生组织（WHO）将重新评估与寨卡疫情有关的旅行建议，美国官员计划制定策略严控传播寨卡病毒的蚊子。
科学家称，寨卡病毒能迅速感染并损害发育中的胎儿脑细胞。研究报告发表在医学期刊《Cell Stem Cell》。
研究人员表示，此项研究并未证明寨卡病毒和新生儿小头症之间的直接因果关系，但确定寨卡病毒对胎儿最容易造成损害的方面。
WHO周五称，有越来越多迹象表明寨卡病毒与小头症和格林-巴利综合征之间的关联。
WHO应急委员会周二将开会评估“不断变化的信息”以及关于旅行、贸易和蚊虫控制方面的建议。
美国白宫和美国疾病控制与预防中心（CDC）将于4月1日召集各级官员在亚特兰大开会，紧急探讨如何严控传播寨卡病毒的蚊虫等议题。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍(完)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%