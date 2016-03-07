国际油市：油价跳涨，因交易商平掉空仓和美国生产商削减活跃钻机数

“目前(油价)似乎已经筑起了一点底部，可能会维持在30-39美元区间，也许会在某个时点回升到40美元，”OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun说。

分析师们认为，强劲的美国非农就业数据在周五和周一盘初推高了油价，但目前关注点已经转到中国，中国本周召开全国人大会议。

周五公布的数据显示，上周美国能源公司连续第11周减少活跃钻机数量，降至2009年12月以来最低水平。在油价偏低的情况下，石油生产商减少活跃钻机数，将重点集中于未完成钻井。

石油服务公司Baker Hughes 在其备受关注的报告中表示，截至3月4日当周活跃钻机数减少了八个，总数降至392个。

除了供应前景趋紧之外，交易商称，市场人气的转变也在影响价格，交易员纷纷了结石油空头仓位，建立多仓。

CMC Markets的首席市场分析师Ric Spooner说，“布兰特原油很可能触及40美元...下一交易时段就可能轻松触及。”(完)

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