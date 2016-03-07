国际油市：油价跳涨，因交易商平掉空仓和美国生产商削减活跃钻机数

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
“目前(油价)似乎已经筑起了一点底部，可能会维持在30-39美元区间，也许会在某个时点回升到40美元，”OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun说。
分析师们认为，强劲的美国非农就业数据在周五和周一盘初推高了油价，但目前关注点已经转到中国，中国本周召开全国人大会议。
周五公布的数据显示，上周美国能源公司连续第11周减少活跃钻机数量，降至2009年12月以来最低水平。在油价偏低的情况下，石油生产商减少活跃钻机数，将重点集中于未完成钻井。
石油服务公司Baker Hughes 在其备受关注的报告中表示，截至3月4日当周活跃钻机数减少了八个，总数降至392个。
除了供应前景趋紧之外，交易商称，市场人气的转变也在影响价格，交易员纷纷了结石油空头仓位，建立多仓。
CMC Markets的首席市场分析师Ric Spooner说，“布兰特原油很可能触及40美元...下一交易时段就可能轻松触及。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/艾茂林; 审校 孙茉莉/白云)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.