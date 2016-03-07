《中国企业债发行日程表》--3月7日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *盘山县 8 7 3/14簿记建档 -- AA- 3/15-3/17 银河证券 国有资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/东北中小企业信用再担保公司担保) ========================================================================================= *浙江汇盛投资 10 8 3/14簿记建档 -- AA 3/15-3/18 财通证券 集团 (第3-7年末分别偿还15%本金，第8年偿还25%本金) ========================================================================================= 江西铁路 10 15 3/4簿记建档 *3.69% AA+ 3/7-3/9 天风证券 投资集团 (第五/10年末附投资人选择权) ========================================================================================= 郴州新天投资 8 10 3/7簿记建档 上限5.80% AA 3/8-3/9 财富证券 养老产业专项债 (第3-6年末分别偿还10%本金，第7-10年末分别偿还10%本金) ========================================================================================= 柳州投资控股 19 7 3/7簿记建档 上限5.00% AA+ 3/8-3/10 国海证券

(第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 安庆经济技术 10 7 3/8簿记建档 *上限4.50% AA 3/9-3/10 民生证券 开发区建投集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/中国投融资担保公司担保) ========================================================================================= 山东鲁信投资 6 7 3/8簿记建档 *上限4.0% AAA 3/9-3/11 中泰证券 控股集团 (第5年末附投资人选择权) ========================================================================================= 启东国有资产 15 7 3/8簿记建档 *上限5.0% AA 3/9-3/11 中信建投证券 投资控股 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司担保) 一创摩根证券 ========================================================================================= 常德鼎力实业 10.8 7 3/9簿记建档 -- AA 3/10-3/11 财富证券 双创孵化专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团提供担保) ========================================================================================= 建安投资控股 15 7 3/7簿记建档 上限5.50% AA 3/8-3/14 国信证券 集团城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广元园区建设 8.8 7 3/9簿记建档 -- AA 3/10-3/14 恒泰长财证券 投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 贵州观山湖 10 7 3/8簿记建档 *上限5.50% AA 3/9-3/15 湘财证券 建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广东广晟 20 15 3/10簿记建档 -- AAA 3/11-3/15 广发证券 资产经营 (第五和10年末附投资人选择权) 平安证券 ========================================================================================= 营口市老边区 15 7 3/10簿记建档 -- AA 3/11-3/15 兴业证券 城市建投发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/营口城市建投发展公司担保/发行人以海域使用权抵押担保) ========================================================================================= 阿克苏地区 11 7 3/10簿记建档 -- AA 3/11-3/15 西南证券 绿色实业开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 荆州城建投资 16 7 3/9簿记建档 -- AA 3/10-3/16 长江证券 开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 铜陵建设投资 11.9 7 3/11簿记建档 -- AA 3/14-3/16 兴业证券 控股城市停车场和地下管廊专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 杭州下城区 14 7 3/11簿记建档 -- AA 3/14-3/16 浙商证券 城市建设发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) =========================================================================================

以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================= 广西来宾城建 8 4 3/4簿记建档 *6.00% AA 3/7-3/9 国海证券 投资集团小微企业扶持债券 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 新泰统筹城乡 5.7 4 3/9簿记建档 -- AA 3/10-3/14 银河证券 发展 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完)