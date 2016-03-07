《中国企业债发行日程表》--3月7日

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *盘山县 8 7 3/14簿记建档 -- AA- 3/15-3/17 银河证券 国有资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/东北中小企业信用再担保公司担保) ========================================================================================= *浙江汇盛投资 10 8 3/14簿记建档 -- AA 3/15-3/18 财通证券 集团 (第3-7年末分别偿还15%本金，第8年偿还25%本金) ========================================================================================= 江西铁路 10 15 3/4簿记建档 *3.69% AA+ 3/7-3/9 天风证券 投资集团 (第五/10年末附投资人选择权) ========================================================================================= 郴州新天投资 8 10 3/7簿记建档 上限5.80% AA 3/8-3/9 财富证券 养老产业专项债 (第3-6年末分别偿还10%本金，第7-10年末分别偿还10%本金) ========================================================================================= 柳州投资控股 19 7 3/7簿记建档 上限5.00% AA+ 3/8-3/10 国海证券
(第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 安庆经济技术 10 7 3/8簿记建档 *上限4.50% AA 3/9-3/10 民生证券 开发区建投集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/中国投融资担保公司担保) ========================================================================================= 山东鲁信投资 6 7 3/8簿记建档 *上限4.0% AAA 3/9-3/11 中泰证券 控股集团 (第5年末附投资人选择权) ========================================================================================= 启东国有资产 15 7 3/8簿记建档 *上限5.0% AA 3/9-3/11 中信建投证券 投资控股 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司担保) 一创摩根证券 ========================================================================================= 常德鼎力实业 10.8 7 3/9簿记建档 -- AA 3/10-3/11 财富证券 双创孵化专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团提供担保) ========================================================================================= 建安投资控股 15 7 3/7簿记建档 上限5.50% AA 3/8-3/14 国信证券 集团城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广元园区建设 8.8 7 3/9簿记建档 -- AA 3/10-3/14 恒泰长财证券 投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 贵州观山湖 10 7 3/8簿记建档 *上限5.50% AA 3/9-3/15 湘财证券 建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广东广晟 20 15 3/10簿记建档 -- AAA 3/11-3/15 广发证券 资产经营 (第五和10年末附投资人选择权) 平安证券 ========================================================================================= 营口市老边区 15 7 3/10簿记建档 -- AA 3/11-3/15 兴业证券 城市建投发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/营口城市建投发展公司担保/发行人以海域使用权抵押担保) ========================================================================================= 阿克苏地区 11 7 3/10簿记建档 -- AA 3/11-3/15 西南证券 绿色实业开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 荆州城建投资 16 7 3/9簿记建档 -- AA 3/10-3/16 长江证券 开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 铜陵建设投资 11.9 7 3/11簿记建档 -- AA 3/14-3/16 兴业证券 控股城市停车场和地下管廊专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 杭州下城区 14 7 3/11簿记建档 -- AA 3/14-3/16 浙商证券 城市建设发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) =========================================================================================
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================= 广西来宾城建 8 4 3/4簿记建档 *6.00% AA 3/7-3/9 国海证券 投资集团小微企业扶持债券 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 新泰统筹城乡 5.7 4 3/9簿记建档 -- AA 3/10-3/14 银河证券 发展 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完)
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东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.