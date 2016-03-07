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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 14:51 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：油市和股市在交投迟滞中上涨

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* 澳元兑美元跌0.36%，新西兰元兑美元下滑0.47%，欧元兑美元跌0.15%，美元兑日圆下跌0.11%

* 美元兑人民币上涨0.11%，人民币兑印尼卢比跌0.61%，美元兑坡元涨0.38%，美元兑马币下滑0.68%

* 日股日经指数收低0.61%，沪综指涨0.24%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.44%，美国原油期货涨2%，美国公债收益率报1.8864%

* 应对中国经济下行严竣形势，宏调部门高官表态各有千秋

* 日本央行：黑田东彦暗示宽松政策暂时告一段落，将研究负利率效果

(完)

(编译 于春红; 审校 陈宗琦)

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