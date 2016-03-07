背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本央行总裁黑田东彦表示，目前央行将检视负利率对经济产生的效果，这暗示暂时将 不会扩大刺激政策。他还维持对日本经济前景的乐观看法，反驳了认为1月采取的负利率对 市场几乎没有什么积极影响的批评之声。 黑田东彦重申，为使通胀达到2%的目标，若有必要，日本央行已做好再度放宽政策的准 备，或通过加速资产购买，或通过将负利率进一步下调来宽松。 中国央行副行长易纲表示，中国官方外汇储备非常分散，且已全部扣除不合流动性标准 的资产，预计外储规模将保持合理适度水平，因企业和个人优化资产负债表的调整将会回归 正常。他在全国两会（政协和人大会议）期间的记者会上并称，当前推进利率市场化的重点 是健全利率传导机制。同时，中国还在转轨过程中，要特别注意数量调控和价格调控的协调 机制。 瑞士央行理事麦席勒对Le Temps报纸表示，瑞士以及其它央行仍有放宽货币政策的空间 ，她并补充说，瑞郎仍然估值过高。当被问及市场对瑞士以及全球央行行动的预期时，她说 ：“预期很高，事实如此。我们并未达到货币政策的极限，但这并不是说没有极限。不过我 们看到美国迅速整顿了银行和信贷行业：当货币政策得到其它政策行动的有效支持时，它可 以走得更远。” 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.00% 2016年2月18日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 ＝ 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 孙茉莉; 审校 白云)