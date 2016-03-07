版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 14:48 BJT

背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本央行总裁黑田东彦表示，目前央行将检视负利率对经济产生的效果，这暗示暂时将
不会扩大刺激政策。他还维持对日本经济前景的乐观看法，反驳了认为1月采取的负利率对
市场几乎没有什么积极影响的批评之声。
    黑田东彦重申，为使通胀达到2%的目标，若有必要，日本央行已做好再度放宽政策的准
备，或通过加速资产购买，或通过将负利率进一步下调来宽松。 
    
    中国央行副行长易纲表示，中国官方外汇储备非常分散，且已全部扣除不合流动性标准
的资产，预计外储规模将保持合理适度水平，因企业和个人优化资产负债表的调整将会回归
正常。他在全国两会（政协和人大会议）期间的记者会上并称，当前推进利率市场化的重点
是健全利率传导机制。同时，中国还在转轨过程中，要特别注意数量调控和价格调控的协调
机制。 
    
    瑞士央行理事麦席勒对Le Temps报纸表示，瑞士以及其它央行仍有放宽货币政策的空间
，她并补充说，瑞郎仍然估值过高。当被问及市场对瑞士以及全球央行行动的预期时，她说
：“预期很高，事实如此。我们并未达到货币政策的极限，但这并不是说没有极限。不过我
们看到美国迅速整顿了银行和信贷行业：当货币政策得到其它政策行动的有效支持时，它可
以走得更远。” 
    
  美国       联邦基金利率0.25%-0.5%         2015年12月16日升息25基点
             基本贴现率1.00%                2015年12月16日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.625%                 2015年12月17日降12.5基点
             担保放款融通利率2%             2015年12月17日降12.5基点
             短期融通利率3.875%             2015年12月17日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.75%            2015年12月17日升25基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.50%              2015年12月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.00%                  2016年2月18日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.5%               2016年2月11日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
 ＝ 非洲
  南非       附买回利率6.25%                2015年11月19日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 孙茉莉; 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐