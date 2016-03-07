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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 14:50 BJT

澳洲股市：连续第六日上涨，触及两个月高位

路透悉尼3月7日 - 澳洲股市周一飙升至两个月高位，连续第六日录得涨幅，银行股和资源股领涨。

澳洲S&P/ASX 200指数 收高52.79点或1.04%，报5,142.81点。在年初表现欠佳之后，该指数上周大涨4.3%，创下10月来最大单周升幅。(完)

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