更新版 1-全球金融：韩国并不特别担心美国有关汇率操纵的新规--副财长

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(新增背景)
路透韩国世宗市3月7日 - 韩国企划财政部次官崔相穆(Choi Sang-mok)周一表示，韩国对于美国有关汇率操纵新法规并不特别担心。美国新规允许，人为压低汇率的国家将被美国政府排除在贸易协议以及政府采购的范围之外。
“我们的外汇官员正在以平衡的方式履行其职责，海外其它各方也对此表示认同。我们并不是特别担心(有关的法案)，”他在世宗市举行例行记者会时说。
“我们正在通过多种途径尽可能为我方进行说明。”
在此副财长发出此评论数小时之前，韩国企划财政部发布声明称，韩国政府将与美国就宏观经济政策展开更密切的双边交流。汇率包含在交流主题之中，两国在近日20国集团(G20)财长会议期间曾讨论过汇率议题。
企划财政部发表此解释性声明，主要为澄清当地媒体一篇报导。该报导引述一位未具名韩国政府官员的话称，美国财政部长杰克卢向韩国企划财政部长官柳一镐表达了对韩国外汇政策的担忧。声明称，这一报导是不真实的。
去年12月美国决定进行十年来首次升息，随后全球市场波动加剧，外汇交易员怀疑，韩国外汇监管部门去年底以来曾频繁入市干预。
韩国政府和央行对于外汇汇率的基本立场是，当局会在出现极端价格波动时通过“市场平滑”措施加以干预，同时使整体波动与全球市场动向大致吻合。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.