更新版 1-全球金融：韩国并不特别担心美国有关汇率操纵的新规--副财长

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路透韩国世宗市3月7日 - 韩国企划财政部次官崔相穆(Choi Sang-mok)周一表示，韩国对于美国有关汇率操纵新法规并不特别担心。美国新规允许，人为压低汇率的国家将被美国政府排除在贸易协议以及政府采购的范围之外。

“我们的外汇官员正在以平衡的方式履行其职责，海外其它各方也对此表示认同。我们并不是特别担心(有关的法案)，”他在世宗市举行例行记者会时说。

“我们正在通过多种途径尽可能为我方进行说明。”

在此副财长发出此评论数小时之前，韩国企划财政部发布声明称，韩国政府将与美国就宏观经济政策展开更密切的双边交流。汇率包含在交流主题之中，两国在近日20国集团(G20)财长会议期间曾讨论过汇率议题。

企划财政部发表此解释性声明，主要为澄清当地媒体一篇报导。该报导引述一位未具名韩国政府官员的话称，美国财政部长杰克卢向韩国企划财政部长官柳一镐表达了对韩国外汇政策的担忧。声明称，这一报导是不真实的。

去年12月美国决定进行十年来首次升息，随后全球市场波动加剧，外汇交易员怀疑，韩国外汇监管部门去年底以来曾频繁入市干预。