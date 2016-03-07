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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 18:47 BJT

台湾金融：金管会将开放券商可为海外子公司境外发行公司债提供背书保证

路透台北3月7日 - 台湾金管会周一邀集10家证券负责人参加政策座谈会，决议将开放券商可为海外子公司于当地或境外市场发行公司债提供背书保证，及研议放宽券商的自有资金可全权委托期货经理事业进行交易等，至于保险业建议扩大国际板债券的发行人范围，证期局目前则未有相关政策规划。

金管会证期局长吴裕群在会后记者会上并表示，会中业者也提到涉及跨其他部会议题，包括与财政部相关的修正证券交易税条例，建议持续停征公司债、金融债的交易税，以及调降期货交易税及债券型ETF停征0.1%证交税等税制。此外，也有涉及央行管理的证券商外汇业务放宽等。

“ 外汇就是即时换汇的问题，主要是涉及台币部分。”他说。

至于国际板债券部分，他并称，目前国际板债券供给量已经够大，并没有针对发行人范围放宽的规划。

会中业者也提到建议开放发行海外盛行的另类基金，对此金管会也认为可行，将研议开放投信业者募集发行另类基金，以充分发挥投信公司产品创新与投资研究优势。

证券公会理事长简鸿文此前曾指出，目前券商已可开办离境证券业务(OSU)，今年将再向央行争取进一步松绑法规，开放券商办理外汇业务范围，让证券商可一站式服务提升服务品质与效率。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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