台湾金融：金管会将开放券商可为海外子公司境外发行公司债提供背书保证

《汇市简讯》伦敦盘初：美元失去动能，全线小幅回落
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北3月7日 - 台湾金管会周一邀集10家证券负责人参加政策座谈会，决议将开放券商可为海外子公司于当地或境外市场发行公司债提供背书保证，及研议放宽券商的自有资金可全权委托期货经理事业进行交易等，至于保险业建议扩大国际板债券的发行人范围，证期局目前则未有相关政策规划。
金管会证期局长吴裕群在会后记者会上并表示，会中业者也提到涉及跨其他部会议题，包括与财政部相关的修正证券交易税条例，建议持续停征公司债、金融债的交易税，以及调降期货交易税及债券型ETF停征0.1%证交税等税制。此外，也有涉及央行管理的证券商外汇业务放宽等。
“ 外汇就是即时换汇的问题，主要是涉及台币部分。”他说。
至于国际板债券部分，他并称，目前国际板债券供给量已经够大，并没有针对发行人范围放宽的规划。
会中业者也提到建议开放发行海外盛行的另类基金，对此金管会也认为可行，将研议开放投信业者募集发行另类基金，以充分发挥投信公司产品创新与投资研究优势。
证券公会理事长简鸿文此前曾指出，目前券商已可开办离境证券业务(OSU)，今年将再向央行争取进一步松绑法规，开放券商办理外汇业务范围，让证券商可一站式服务提升服务品质与效率。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.
* 指标五年券106/2殖利率收在逾一周高位 * 随美债殖利率走高 * 后续将逐渐进入休假模式 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.81-0.83%。 路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周四收升 至逾一周高位。交易员表示，美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦认为升息合理，令美债殖 利率弹升；但随着标债后本地变数渐少，料若美债未有大幅变动，台债将逐渐进入休假模式 。 他们表示，FED若后续升息的预期再加强，可能带动美债殖利率启动一波升幅，并进而 拉动台债殖利率向上。只不过，台湾经济复苏并不如美国强劲，升息机率低、降息也无望， 预料台债受美债等国际债市影响加剧。 〞接下来流动性可能稍差，要休假了。〞一位大型证券商交易员说。五年期公债收盘前 高是1月11日的0.8377%。 他们表示，受美债殖利率大弹的影响，今日盘初五年公债殖利率弹升幅度较大，只不过 ，殖利率走高后吸引一些长线买盘进驻，买盘渐稳，又使得殖利率反转向下。 台湾金融市场包括股市和债市将在