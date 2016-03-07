台湾汇市：台币兑美元连六升创两个半月新高，因外资持续疯狂涌入

* 台币兑美元连六日收升，创两个半月新高 * 外资净汇入约3亿美元，央行力守32.700 * 预期台币将走升，进口商买汇态度趋观望 * 明日实质交易区间暂看32.650-32.950 路透台北3月7日 - 台币兑美元 周一收升9.1分，连六日收升并创两个半月新高。汇银人士指出， 今天外资持续疯狂涌入，单日净汇入约3亿美元，加上韩元和人民币等亚币全面走扬，带动台币强劲升值；因 市场预期台币仍有升值空间，进口商等买汇力道明显减弱，央行为阻升台币，进场大买美元。 交易员指出，受外资大举涌入激励早盘台币一度升破32.700，最高升至32.690，央行眼见台币锐不可挡， 而上周五帮忙央行拉抬美元的进口商和军款等〞好朋友〞又不见踪影，央行只好靠自己，出手大举买入美元， 藉实质干预行动阻升台币，并宣示不乐见台币升太多、升太快。 〞今天老大买(美元)好多喔，因为他的好朋友都不见了，只好靠自己了。〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今天汇市依旧是〞外资盘〞，早盘一度由外资掌控全局，央行在进口商、油款及军款等〞好朋 友〞均消失之下，实质干预力道转趋强劲；在央行强力干预下，台币暂时守稳在32.700以上，尾盘央行进一步 出手，把台币踹回到33元以上作收。 汇银人士指出，今天还是〞老问题〞，由于各主要央行均流行采取负利率政策，全球庞大资金不管流到那 里都碰到负利率，只好涌往利率仍是正数的台、韩等亚洲新兴市场。 〞今天外资还是进来很多、很多啊，全球热钱不管到哪都碰到负利率啊，只好到我们这里来了，我们还能 怎么办呢？〞一位资深汇银人士说。 多种亚洲货币在近期上涨的基础上进一步走升，周五出炉的数据显示美国2月非农就业岗位激增，添加美 国经济在第四季放缓后已重拾动能的迹象。 台湾股市周一收小涨，呈连七涨走势并续创逾四个月新高；分析师表示，随今天亚洲股市走稳，外资持续 涌入，台股在金融股及传统产业股带动下，指数震荡收小涨；加权股价指数 收涨0.19%至8,659.55点。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超59.42亿台币，连七个交易日买超共计547.08亿台 币。 今日台币兑美元收盘创两个半月新高，此前收盘新高为去年12月25日的33.005；实质汇价区间在32.690-3 2.801，上日则在32.800-32.945。 交易员预估，明日台币主要实质交易区间落在32.650-32.950。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅缩 减；尾盘一个月美元/台币远汇 报32.691/32.761，上日收在32.425。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 33.010 32.101 32.690-33.010 32.780 9.64 13.66 司 元太外汇经纪公 33.005 32.092 32.690-33.005 32.710 3.11 4.29 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.020 -0.060/-0.040 美元/台币六个月期 0.050/0.090 0.045/0.085 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校)