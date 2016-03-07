全球金市：金价在13个月高点下方持稳，美国就业数据强劲支撑加息预期

美国劳工部的报告显示，上月非农就业岗位增加24.2万个，超过预期，且12月和1月就业岗位修正后累计再增加3万个。

“尽管美国非农就业数据非常强劲，但人们对美联储3月升息的预期似乎仍相当低，”华侨银行分析师Barnabas Gan称，另外美联储在3月15-16日会议上将按兵不动的预期“目前支撑了金价。”

但Gan称仍看空金价，在今年美联储可能至少将升息一次的情况下，预计今年底金价将在每盎司1,000至1,150美元左右。

美国4月期金 跌0.6%，报1,263.70美元。

汇丰分析师James Steel认为，金价仍将维持涨势，尽管美国非农就业数据强劲，但金价并未大幅下跌。

美国商品交易管理委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至2016年3月1日的一周，对冲基金和货币基金削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金多仓，这是他们自1月中旬转为净多仓后首次出现减持情况。

现货银 涨0.5%，报15.57美元，现货钯金 跌0.6%，报552.22美元，现货铂金 涨0.5%，至983.98美元。(完)

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