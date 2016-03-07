全球金市：金价在13个月高点下方持稳，美国就业数据强劲支撑加息预期

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
美国劳工部的报告显示，上月非农就业岗位增加24.2万个，超过预期，且12月和1月就业岗位修正后累计再增加3万个。
“尽管美国非农就业数据非常强劲，但人们对美联储3月升息的预期似乎仍相当低，”华侨银行分析师Barnabas Gan称，另外美联储在3月15-16日会议上将按兵不动的预期“目前支撑了金价。”
但Gan称仍看空金价，在今年美联储可能至少将升息一次的情况下，预计今年底金价将在每盎司1,000至1,150美元左右。
美国4月期金 跌0.6%，报1,263.70美元。
汇丰分析师James Steel认为，金价仍将维持涨势，尽管美国非农就业数据强劲，但金价并未大幅下跌。
美国商品交易管理委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至2016年3月1日的一周，对冲基金和货币基金削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金多仓，这是他们自1月中旬转为净多仓后首次出现减持情况。
现货银 涨0.5%，报15.57美元，现货钯金 跌0.6%，报552.22美元，现货铂金 涨0.5%，至983.98美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/于春红; 审校 艾茂林/张荻)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.