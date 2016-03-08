表格：外资及陆资在台股买超47.77亿台币，连八日买超共594.84亿台币

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
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路透台北3月8日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超47.77亿台币，连八个交易日买超共计594.84亿台币 ；上交易日为买超59.42亿台币。
三大法人今日合计买超27.31亿台币，上交易日修正后为买超45.63亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
3/8 +47.77 -17.20 +0.92 -4.18 +27.31
3/7 +59.42 -9.19 -2.15 -2.46r +45.63r
3/4 +66.27 +12.49 -0.77 +0.27r +78.26r
3/3 +144.70 -15.56 -1.90 -3.79r +123.45r
3/2 +76.80 +16.60 +4.04 -0.15r +97.28r
3/1 +33.33r -8.52 +5.63 +1.20r +31.64r
本月累计 +428.28 -21.38 +5.77 -9.11 +403.56
2016
月份 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
2月 +505.58r -125.65 +26.75 -17.29r +389.39r
1月 -594.83r -161.50 +30.03 -10.66r -736.96r
2015
12月 -274.64 +34.94 +10.86 -50.73r -279.57r
11月 -431.74r -64.07 -8.90 -59.77r -564.48r
10月 +663.18r -64.91 +25.26 +15.22r +638.75r
9月 -62.04 -66.61 +34.23 -47.83r -142.25r
8月 -570.67 -118.53 -24.86 +17.92r -696.15r
7月 -506.75 -221.17 -39.96 +34.82r -733.05r
6月 -847.34r -110.69 -46.85 -30.34r -1,035.22r
5月 +311.31 -17.08 -21.81 -16.51r +255.91r
4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r
3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r
2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r
1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r
2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。
2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 罗两莎)
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
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