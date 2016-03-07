德国数据：1月工业订单降幅小于预期，受海外需求强劲支撑

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透柏林3月7日 - 周一公布数据显示，内需疲弱导致德国1月工业订单下滑，但其他欧元区国家的订单强劲增长带来支撑。
德国经济部称，1月“德国制造”产品的订单较前月下降0.1%，路透调查分析师预估为下降0.3%。
1月内需下降1.6%，外国订单增长1.0%，其中欧元区订单增长7.5%。
12月工业订单上修至仅下降0.2%，前值为下降0.7%。
“这两个月动力来自海外，”经济部称，并称外国需求强劲显示了德国工业领域的竞争力。
“但行业预期相当悲观，暗示该行业只会温和好转。”(完) (编译 李爽 审校 于春红)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%