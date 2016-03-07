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市场报道 | 2016年 3月 7日 星期一 15:26 BJT

德国数据：1月工业订单降幅小于预期，受海外需求强劲支撑

路透柏林3月7日 - 周一公布数据显示，内需疲弱导致德国1月工业订单下滑，但其他欧元区国家的订单强劲增长带来支撑。

德国经济部称，1月“德国制造”产品的订单较前月下降0.1%，路透调查分析师预估为下降0.3%。

1月内需下降1.6%，外国订单增长1.0%，其中欧元区订单增长7.5%。

12月工业订单上修至仅下降0.2%，前值为下降0.7%。

“这两个月动力来自海外，”经济部称，并称外国需求强劲显示了德国工业领域的竞争力。

“但行业预期相当悲观，暗示该行业只会温和好转。”(完) (编译 李爽 审校 于春红)

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