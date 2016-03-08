《分析师观点2》台湾2月CPI年增率创三年新高，央行3月料仍续降息

路透台北3月8日 - 台湾主计总处周二公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.40%，为连续第六个 月为正数，创下三年来最高。路透调查预期为年增1.11%。前高是2013年2月的2.96%。分析师认为，CPI虽走高 但核心CPI没有太大变化，预期此为短暂现象，3月央行仍将降息半码。 2月CPI较上月经季调后则升0.50%；2月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期则跌4.79%，核心CPI较上年 同期升0.82%。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)： 2月 1月 CPI（较上年同期） +2.40 +0.81 路透调查（较上年同期） +1.11 -- CPI（较上月，经季节调整）+0.50 -0.22 核心CPI（较上年同期） +0.82 +0.65 WPI（较上年同期） -4.79 -4.82 **市场评论** --国泰金控总经分析师 陈钦奇： 尽管2月CPI年增率较高于市场预期，但不致于影响央行3月底降息决策，因为目前台湾经济情势仍就欠佳 ，上日公布1-2月出口数据也年减12.4%，且现在世界各国都实行宽松政策，料央行第一季底仍会持续降息。然 而随着国际油价反弹带动物价上扬，及第二季台湾经济偏弱态势有望止稳，若乐观预期央行应该会暂维持利率 不变。 --渣打银行总体经济学家符铭财： 2月的物价年增率虽然偏高，但核心物价没有太大的变化，代表CPI主要受到食品价格走高影响(2月食品类 价格年增率高达8.4%)，这主要导因于天候和地震，估计3-4月食品价格会回稳，不至于拉高今年的CPI。 目前核心物价呈现温和上涨的情势，且由工业生产和出口的数字来看，台湾经济的成长动能条件并不好， 就业市场也没有原先的那么热络，这都可能让央行考虑持续宽松。我们预估台湾央行3月和6月各降息半码。 **市场反应** --台币兑美元 周一收升9.1分至33.010。 --台股加权股价指数 周一收盘升0.19%至8,659.55点。 --10年公债105/4期 殖利率周一收高 0.3基点报0.8200%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾中央银行2015年12月底决议再将官方利率降息半码至1.625%，为2009年以来第二次，因经济表现异 常疲弱。 --台湾官方此前再下修2016年经济成长率至1.47%(原估为成长2.32%)，且通膨率修正至0.69%(原估为成长0 .84%)。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)