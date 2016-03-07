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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,016亿韩元，连续七日买超

路透首尔3月7日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超2,016亿韩元。外资已经连续七个交易日买超韩股，此间总计净买入1.6745万亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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3月 7日 201.6 -198.9 -53.4

^3月 4日 162.0 -132.1 -45.5

3月 3日 496.5 -235.5 -314.8

3月 2日 377.8 -15.4 -411.0

2月29日 173.2 -189.3 -53.8

2月26日 243.1 163.4 -42.7

2月25日 20.3 -11.2 100.8

2月24日 -16.6 -16.6 -32.7

2月23日 -4.8 -52.4 -15.6

2月22日 35.5 -47.3 -53.7

2月19日 171.6 -69.4 -178.4

2月18日 86.4 136.8 -302.0

2月17日 -19.6 69.4 -158.8

2月16日 85.8 83.7 -230.7

2月15日 -124.0 220.7 -124.1

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本月以来 1,237.9 -582.0 -824.8

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今年以来 -1,427.8 4,018.4 -1,511.9

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注：^ 为修正后数据。(完)

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