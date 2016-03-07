表格：外资在韩国股市买超2,016亿韩元，连续七日买超

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透首尔3月7日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超2,016亿韩元。外资已经连续七个交易日买超韩股，此间总计净买入1.6745万亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月 7日 201.6 -198.9 -53.4
^3月 4日 162.0 -132.1 -45.5
3月 3日 496.5 -235.5 -314.8
3月 2日 377.8 -15.4 -411.0
2月29日 173.2 -189.3 -53.8
2月26日 243.1 163.4 -42.7
2月25日 20.3 -11.2 100.8
2月24日 -16.6 -16.6 -32.7
2月23日 -4.8 -52.4 -15.6
2月22日 35.5 -47.3 -53.7
2月19日 171.6 -69.4 -178.4
2月18日 86.4 136.8 -302.0
2月17日 -19.6 69.4 -158.8
2月16日 85.8 83.7 -230.7
2月15日 -124.0 220.7 -124.1
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本月以来 1,237.9 -582.0 -824.8
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今年以来 -1,427.8 4,018.4 -1,511.9
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注：^ 为修正后数据。(完)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.