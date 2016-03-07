金属期市：伦铜自四个月高位回落，因交易商进行获利了结

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
“中国金属市场人气改善，但问题是出于什么原因改善的？是需求高峰来临前的季节性仓位调整，还是需求基本面出现了改善？”瑞银分析师Lachlan Shaw说道。
“我们目前有些处在数据盲区，不过这个情况（到周六）会得到解决，我们很快就能对形势有更好的了解。”
今年有关中国工业产出情况的第一份数据将于周末出炉。预计1-2月的产出将增加5.6%，低于12月的增速5.9%。
0700 GMT，伦敦期铜 下滑1.2%至每吨4,964美元。
上海期交所主力期铜 上涨1.5%至每吨38,090元人民币，削减稍早超过3%的涨幅。上海期铜的技术图显示，随着价格突破200日移动均线，技术面改善。
其它金属方面，伦敦期锌 下跌2%，伦敦期镍 和期铅 小幅下滑。上海期镍 则守住3%的涨幅。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/高琦 审校 艾茂林/张荻)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.