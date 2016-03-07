金属期市：伦铜自四个月高位回落，因交易商进行获利了结

“中国金属市场人气改善，但问题是出于什么原因改善的？是需求高峰来临前的季节性仓位调整，还是需求基本面出现了改善？”瑞银分析师Lachlan Shaw说道。

“我们目前有些处在数据盲区，不过这个情况（到周六）会得到解决，我们很快就能对形势有更好的了解。”

今年有关中国工业产出情况的第一份数据将于周末出炉。预计1-2月的产出将增加5.6%，低于12月的增速5.9%。

0700 GMT，伦敦期铜 下滑1.2%至每吨4,964美元。

上海期交所主力期铜 上涨1.5%至每吨38,090元人民币，削减稍早超过3%的涨幅。上海期铜的技术图显示，随着价格突破200日移动均线，技术面改善。

其它金属方面，伦敦期锌 下跌2%，伦敦期镍 和期铅 小幅下滑。上海期镍 则守住3%的涨幅。（完）

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