版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 15:48 BJT

标题新闻：阿布扎比国有投资基金Mubadala称，尚无出售格罗方德和Yahsat的计划

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐