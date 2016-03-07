台湾金融：兆丰金子公司兆丰证董事会决议，出售兆丰香港证券股权

《汇市简讯》伦敦盘初：美元失去动能，全线小幅回落
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北3月7日 - 台湾大型金融控股公司--兆丰金控 子公司兆丰证券周一指出，该公司今日召开董事会，会中决议通过处分子公司兆丰证券控股有限公司(BVI)所持有的兆丰证券(香港)有限公司100%股权。
兆丰证券称，董事会之所以决议处分旗下孙公司，主因是兆丰(香港)过去多年来经营绩效不佳，该公司每年均呈亏损并影响到台北兆丰证券的经营续效，因而决议将股权出售给卖给香港金融数据资本有限公司。
〞这次出售股权是为了提振效益，我们没有放弃香港的市场，也不影响兆丰金控旗下各子公司对中国的布局。〞兆丰金控发言人王起梆对路透说。
他指出，兆丰证券(香港)有限公司是兆丰证券控股有限公司(BVI)持股100%的子公司，主要业务为承作港股经纪业务，主要收入为港股经纪手续费及港股融资利差收入。惟近年来兆丰证券(香港)近年来经运绩效不若预期，决定把股权出售给香港金融数据资本，并由该公司接手经营香港经纪业务平台。
在交易价格方面，兆丰金控新闻稿称，估计这次交割价格约4,500万港币，惟未来实际交易金额将视兆丰证券(香港) 有限公司经会计师查核签证的净值而定。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.
* 指标五年券106/2殖利率收在逾一周高位 * 随美债殖利率走高 * 后续将逐渐进入休假模式 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.81-0.83%。 路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周四收升 至逾一周高位。交易员表示，美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦认为升息合理，令美债殖 利率弹升；但随着标债后本地变数渐少，料若美债未有大幅变动，台债将逐渐进入休假模式 。 他们表示，FED若后续升息的预期再加强，可能带动美债殖利率启动一波升幅，并进而 拉动台债殖利率向上。只不过，台湾经济复苏并不如美国强劲，升息机率低、降息也无望， 预料台债受美债等国际债市影响加剧。 〞接下来流动性可能稍差，要休假了。〞一位大型证券商交易员说。五年期公债收盘前 高是1月11日的0.8377%。 他们表示，受美债殖利率大弹的影响，今日盘初五年公债殖利率弹升幅度较大，只不过 ，殖利率走高后吸引一些长线买盘进驻，买盘渐稳，又使得殖利率反转向下。 台湾金融市场包括股市和债市将在