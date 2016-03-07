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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 18:32 BJT

台湾金融：兆丰金子公司兆丰证董事会决议，出售兆丰香港证券股权

路透台北3月7日 - 台湾大型金融控股公司--兆丰金控 子公司兆丰证券周一指出，该公司今日召开董事会，会中决议通过处分子公司兆丰证券控股有限公司(BVI)所持有的兆丰证券(香港)有限公司100%股权。

兆丰证券称，董事会之所以决议处分旗下孙公司，主因是兆丰(香港)过去多年来经营绩效不佳，该公司每年均呈亏损并影响到台北兆丰证券的经营续效，因而决议将股权出售给卖给香港金融数据资本有限公司。

〞这次出售股权是为了提振效益，我们没有放弃香港的市场，也不影响兆丰金控旗下各子公司对中国的布局。〞兆丰金控发言人王起梆对路透说。

他指出，兆丰证券(香港)有限公司是兆丰证券控股有限公司(BVI)持股100%的子公司，主要业务为承作港股经纪业务，主要收入为港股经纪手续费及港股融资利差收入。惟近年来兆丰证券(香港)近年来经运绩效不若预期，决定把股权出售给香港金融数据资本，并由该公司接手经营香港经纪业务平台。

在交易价格方面，兆丰金控新闻稿称，估计这次交割价格约4,500万港币，惟未来实际交易金额将视兆丰证券(香港) 有限公司经会计师查核签证的净值而定。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

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