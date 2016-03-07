《汇市简讯》英镑/美元延续升势，1.4254的费波纳齐回档位构成阻力

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
0801 GMT
* 英镑延续自1.3826美元展开的反弹走势，多头努力让日线收在1.4155美元上方
* 1.4155是2月份1.4672-1.3836跌势的38.2%回档位
* 我们目前在1.4245做空英镑/美元
* 上方的1.4254是1.4672-1.3836的50%回档位
* 30日移动均线切入位在1.4278，我们的停止单设在该水准上方
* 技术图：tmsnrt.rs/1L9RNEn
(编译 高琦 审校 李爽)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%