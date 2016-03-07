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市场报道 | 2016年 3月 7日 星期一 16:09 BJT

《汇市简讯》英镑/美元延续升势，1.4254的费波纳齐回档位构成阻力

0801 GMT

* 英镑延续自1.3826美元展开的反弹走势，多头努力让日线收在1.4155美元上方

* 1.4155是2月份1.4672-1.3836跌势的38.2%回档位

* 我们目前在1.4245做空英镑/美元

* 上方的1.4254是1.4672-1.3836的50%回档位

* 30日移动均线切入位在1.4278，我们的停止单设在该水准上方

* 技术图：tmsnrt.rs/1L9RNEn

(编译 高琦 审校 李爽)

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