国际油市：阿联酋石油部长称当前低油价将迫使生产商冻结产能

路透阿布扎比3月7日 - 阿联酋(阿拉伯联合大公国)石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周一表示，当前的油价将迫使许多石油生产商冻结产能，而油价的调整需要时间。

“我认为当前油价正迫使各方冻结产能，因此在我们谈论这个问题时，我认为实际行动已经在发生。对任何一方而言，在当前油价水平增加产能都是毫无意义的。”马兹鲁伊对记者表示。

“世界上99.8%，或许应该是99.9%的生产商都将不会扩产。相反的，许多产油资产在当前价格都在亏损...我们正见到产量下降，我们还将看到那些产油地区的减产。”

“对于市场平衡而言，这都是好消息。我们需要的仅仅是保持耐心。修正不会发生在数周或数月的之间。价格要修正到可持续的水平需要时间。我仍然乐观认为，在年底以前可看到价格修正。”（完）