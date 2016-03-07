国际油市：阿联酋石油部长称当前低油价将迫使生产商冻结产能

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透阿布扎比3月7日 - 阿联酋(阿拉伯联合大公国)石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周一表示，当前的油价将迫使许多石油生产商冻结产能，而油价的调整需要时间。
“我认为当前油价正迫使各方冻结产能，因此在我们谈论这个问题时，我认为实际行动已经在发生。对任何一方而言，在当前油价水平增加产能都是毫无意义的。”马兹鲁伊对记者表示。
“世界上99.8%，或许应该是99.9%的生产商都将不会扩产。相反的，许多产油资产在当前价格都在亏损...我们正见到产量下降，我们还将看到那些产油地区的减产。”
“对于市场平衡而言，这都是好消息。我们需要的仅仅是保持耐心。修正不会发生在数周或数月的之间。价格要修正到可持续的水平需要时间。我仍然乐观认为，在年底以前可看到价格修正。”（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.