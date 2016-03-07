路透基点：合迪股份将三年期循环信贷案规模提高至30亿台币--TRLPC

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透香港3月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，合迪股份有限公司在接获11家银行参贷承诺后，将三年期循环信贷规模由25亿台币提高至30亿台币(9,200万美元)。
台湾土地银行担任该交易独家牵头行以及额度代理行。这笔贷款于2月2日举行签约。
这笔无担保贷款将用于再融资和营运资本，利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码85个基点。税前保底利率设定为1.75%，如果提取比例不足50%，将有15个基点承诺费。
合迪股份2015年3月底完成一笔24亿台币三年期再融资，规模亦高于初始目标的20亿台币，利率较TAIBOR加码75个基点。
合迪股份是中租迪和股份有限公司的子公司，面向建筑和运输业的中小企业公司提供融资服务。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.