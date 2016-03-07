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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 16:58 BJT

路透基点：合迪股份将三年期循环信贷案规模提高至30亿台币--TRLPC

路透香港3月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，合迪股份有限公司在接获11家银行参贷承诺后，将三年期循环信贷规模由25亿台币提高至30亿台币(9,200万美元)。

台湾土地银行担任该交易独家牵头行以及额度代理行。这笔贷款于2月2日举行签约。

这笔无担保贷款将用于再融资和营运资本，利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码85个基点。税前保底利率设定为1.75%，如果提取比例不足50%，将有15个基点承诺费。

合迪股份2015年3月底完成一笔24亿台币三年期再融资，规模亦高于初始目标的20亿台币，利率较TAIBOR加码75个基点。

合迪股份是中租迪和股份有限公司的子公司，面向建筑和运输业的中小企业公司提供融资服务。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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