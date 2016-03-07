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市场报道 | 2016年 3月 7日 星期一 16:47 BJT

欧洲热股：巴斯夫股价下挫，因报导称公司考虑竞购杜邦

路透法兰克福3月7日 - 德国化学大厂巴斯夫(BASF) 周一在法兰克福股市盘初股价下挫，交易员指出，因有报导称，巴斯夫正在评估是否向杜邦 提出竞争性收购出价。巴斯夫是全球营收最高化学公司，杜邦去年底同意与陶氏化学 合并。

巴斯夫股价下挫1.8%，在德国蓝筹股之中跌幅居前，交易员指因彭博一篇报导称，巴斯夫正与投行及顾问研究竞购杜邦的优缺点。

“我们认为市场将不喜欢见到一场收购争夺战，”法兰克福一交易员称。

巴斯夫不愿置评。

杜邦与陶氏12月同意以全股票合并，合并案价值1,300亿美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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