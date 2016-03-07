欧洲热股：巴斯夫股价下挫，因报导称公司考虑竞购杜邦

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透法兰克福3月7日 - 德国化学大厂巴斯夫(BASF) 周一在法兰克福股市盘初股价下挫，交易员指出，因有报导称，巴斯夫正在评估是否向杜邦 提出竞争性收购出价。巴斯夫是全球营收最高化学公司，杜邦去年底同意与陶氏化学 合并。
巴斯夫股价下挫1.8%，在德国蓝筹股之中跌幅居前，交易员指因彭博一篇报导称，巴斯夫正与投行及顾问研究竞购杜邦的优缺点。
“我们认为市场将不喜欢见到一场收购争夺战，”法兰克福一交易员称。
巴斯夫不愿置评。
杜邦与陶氏12月同意以全股票合并，合并案价值1,300亿美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%