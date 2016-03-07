欧洲热股：巴斯夫股价下挫，因报导称公司考虑竞购杜邦

路透法兰克福3月7日 - 德国化学大厂巴斯夫(BASF) 周一在法兰克福股市盘初股价下挫，交易员指出，因有报导称，巴斯夫正在评估是否向杜邦 提出竞争性收购出价。巴斯夫是全球营收最高化学公司，杜邦去年底同意与陶氏化学 合并。