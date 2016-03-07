《全球汇市》对欧洲央行放宽政策的预期打压欧元下跌

美国非农就业数据表现良好，非农就业岗位强劲增加24.2万个，美元起初反应为上涨。

但美元之后反转下跌，市场看来是对令人失望的时薪数据做出反应。虽然就业数据强劲提高美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的可能性，但薪资下滑淡化了这样的憧憬。

美元 最新下跌0.2%至113.61日圆，较上月触及不到111日圆的16个月低点高出超过2日圆。周五就业数据公布后曾短暂升至114.25。

“美元兑日圆并没有因为非农就业数据而大涨，因股市反应欠佳。美元/日圆仍持续主要由冒险意愿所牵引的走势，”美银美林驻东京首席日本汇率策略师Shusuke Yamada表示。

日圆所获得的涨幅点出欧洲央行举措的更大问题：目前为止负利率未能大幅削弱日圆或瑞郎。

“若所有央行都努力削弱本币汇率，就很难建立新的趋势，”德国商业银行的Leuchtmann表示，“目前普遍形势是美元正在上涨，而只要是美元走高都削弱着市场正在反应的升息理由。目前汇价有一点动弹不得。”

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0951 1.1001 -0.45 +0.84 1.0860

美元/日圆 113.59 113.75 -0.14 -5.58 120.30

欧元/日圆 124.40 125.24 -0.67 -4.65 130.47

美元/瑞郎 0.9989 0.9934 +0.55 -0.29 1.0018

英镑/美元 1.4152 1.4225 -0.51 -3.98 1.4738

美元/加元 1.3352 1.3313 +0.29 -3.52 1.3839

美元/离岸人民币 6.5191 6.4997 +0.30 -0.74 6.5680

澳元/美元 0.7404 0.7440 -0.48 +1.77 0.7275

新西兰元/美元 0.6752 0.6812 -0.88 -1.07 0.6825

欧元/瑞郎 1.0941 1.0927 +0.13 +0.51 1.0886

欧元/英镑 0.7736 0.7730 +0.08 +5.01 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3266 9.3248 +0.02 +1.70 9.1705

美元/挪威克朗 8.5222 8.4734 +0.58 -3.59 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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