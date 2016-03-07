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市场报道 | 2016年 3月 7日 星期一 17:10 BJT

《汇市简讯》欧元/美元的云区或再度扰乱空头

0855 GMT

* 欧元/美元的云区跨在1.0792-1.0864，破坏了下跌趋势

* 依然存在上行至200日移动均线切入位1.1047的风险

* 周二和周三蜡烛图上出现的长尾，突显出上周下跌走势的修正

* 基于多头回归的预期，寻求在1.0910逢低买进

* 技术图：tmsnrt.rs/1LLfByv

(编译 高琦 审校 李爽)

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