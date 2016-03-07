《汇市简讯》欧元/美元的云区或再度扰乱空头

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
0855 GMT
* 欧元/美元的云区跨在1.0792-1.0864，破坏了下跌趋势
* 依然存在上行至200日移动均线切入位1.1047的风险
* 周二和周三蜡烛图上出现的长尾，突显出上周下跌走势的修正
* 基于多头回归的预期，寻求在1.0910逢低买进
* 技术图：tmsnrt.rs/1LLfByv
(编译 高琦 审校 李爽)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%