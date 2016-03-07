路透伦敦3月7日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：在好于预期的美国非农就业数据发布后挫跌。但是，汇价触发了在1.0900附近的部分买盘，随后反弹并冲破1.0985关键价位以及始于2月16日的下行趋势线。我认为短期走势已转为谨慎看涨，预期多头会在某一水平重获动能，并有可能上探1.1070阻力区域。日线图方面，汇价仍在1.0800关键区域和心理位1.1500之间波动，所以我认为整体趋势依然为横盘整理。

英镑/日圆：上周五小幅上涨，但在162.25附近遇阻。今日在亚洲盘略有回落。4小时技术图的汇价结构仍预示短期上行走势，所以若突破162.25，则有望最初测试164.00阻力区域。从日线图来看，我仍然认为，中长期仍呈下行趋势。所以，至少目前来看，短期上行走势或任何可能的延续都将是下跌路上的修正。

新西兰元/美元：上周五上涨，突破位于0.6770的阻力位(目前转为支撑位)。但涨势在0.6825 (R1)区域暂停，随后有些回落。升穿0.6770确认了4小时技术图上即将出现更高的高点，将近期前景转为看涨。我认为有效突破0.6825后，将上探0.6880附近的关键阻力区域，不过当前的回落势头可能还会持续一段时间，然后多头会再度发力。若跌穿0.6770线可能会确认这种情况，并可能下探0.6715区域。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0950 1.1001 -0.46 +0.83 1.0860

美元/日圆 113.63 113.75 -0.11 -5.54 120.30

欧元/日圆 124.41 125.24 -0.66 -4.64 130.47

美元/瑞郎 0.9993 0.9934 +0.59 -0.25 1.0018

英镑/美元 1.4151 1.4225 -0.52 -3.98 1.4738

美元/加元 1.3354 1.3313 +0.31 -3.50 1.3839

美元/离岸人民币 6.5184 6.4997 +0.29 -0.76 6.5680

澳元/美元 0.7403 0.7440 -0.50 +1.76 0.7275

新西兰元/美元 0.6752 0.6812 -0.88 -1.07 0.6825

欧元/瑞郎 1.0941 1.0927 +0.13 +0.51 1.0886

欧元/英镑 0.7734 0.7730 +0.05 +4.98 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3259 9.3248 +0.01 +1.69 9.1705

美元/挪威克朗 8.5216 8.4734 +0.57 -3.60 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价