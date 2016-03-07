香港个股：高银地产主席潘苏通将持股质押予银行，以获取私人业务融资

路透香港3月7日 - 在中国从事房地产开发及经营马球会的高银地产 周一称，公司主席兼控股股东潘苏通将其持股质押予银行，以获取私人业务融资。

高银地产在联交所一份声明中称，上周五（4日）接获通知，潘苏通与一家著名大型商业银行签订于本月将会生效的若干授信额度协议，包括股份质押协议，总数约占高银地产已发行股本总额64.38%。

公司并称，“本次押记股份将质押予该银行，作为提供信贷额度予潘苏通用于拓展其私人业务投资，以寻找更多投资机遇和提高回报。”

据联交所资料显示，潘苏通于去年8月持有高银地产约23亿股股份，与本次质押股份数目大致相同。

中国主要不良债权管理公司--中国信达 上周与潘苏通订立一项高银地产融资项目，总投资规模为180亿元人民币。

潘苏通旗下另一间上市公司高银金融 上周以63.81亿港元中标香港九龙何文田一幅豪宅用地。

高银地产周一收跌1.86%，报3.7港元。（完）

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