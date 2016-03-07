亚洲橡胶：TOCOM期胶触及六个半月高位，因风险偏好改善

《汇市简讯》伦敦盘初：美元失去动能，全线小幅回落
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透东京3月7日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一涨至六个半月高位，连续第三日上扬，交易员指因在油价持续反弹后及对中国经济成长放缓忧虑消退之际，风险偏好上升。
TOCOM-8月期胶 <0#2JRU:>收高4.9日圆，或2.8%，报每公斤179.5日圆(1.58美元)，稍早一度高见8月24日以来最高位184.6日圆。
油价周一上涨，指标原油价格从年内低点已上涨逾三分之一，因供应日趋紧张，而且全球前景改善增强了市场反弹的人气。
“中国政府证实今年经济成长率将为6.5%或更高后，市场对中国经济放缓的忧虑有些消退，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida称。
上海期交所5月期胶 大涨635元人民币，报每吨11,705元，在触及12,065元的高位后回吐一些涨幅。
新加坡SICOM近月期胶 最新报每公斤135.0美分，上涨2.8美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.
* 指标五年券106/2殖利率收在逾一周高位 * 随美债殖利率走高 * 后续将逐渐进入休假模式 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.81-0.83%。 路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周四收升 至逾一周高位。交易员表示，美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦认为升息合理，令美债殖 利率弹升；但随着标债后本地变数渐少，料若美债未有大幅变动，台债将逐渐进入休假模式 。 他们表示，FED若后续升息的预期再加强，可能带动美债殖利率启动一波升幅，并进而 拉动台债殖利率向上。只不过，台湾经济复苏并不如美国强劲，升息机率低、降息也无望， 预料台债受美债等国际债市影响加剧。 〞接下来流动性可能稍差，要休假了。〞一位大型证券商交易员说。五年期公债收盘前 高是1月11日的0.8377%。 他们表示，受美债殖利率大弹的影响，今日盘初五年公债殖利率弹升幅度较大，只不过 ，殖利率走高后吸引一些长线买盘进驻，买盘渐稳，又使得殖利率反转向下。 台湾金融市场包括股市和债市将在