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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 18:57 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及六个半月高位，因风险偏好改善

路透东京3月7日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一涨至六个半月高位，连续第三日上扬，交易员指因在油价持续反弹后及对中国经济成长放缓忧虑消退之际，风险偏好上升。

TOCOM-8月期胶 <0#2JRU:>收高4.9日圆，或2.8%，报每公斤179.5日圆(1.58美元)，稍早一度高见8月24日以来最高位184.6日圆。

油价周一上涨，指标原油价格从年内低点已上涨逾三分之一，因供应日趋紧张，而且全球前景改善增强了市场反弹的人气。

“中国政府证实今年经济成长率将为6.5%或更高后，市场对中国经济放缓的忧虑有些消退，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida称。

上海期交所5月期胶 大涨635元人民币，报每吨11,705元，在触及12,065元的高位后回吐一些涨幅。

新加坡SICOM近月期胶 最新报每公斤135.0美分，上涨2.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)

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