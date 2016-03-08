重温稿-台湾货币市场：短率靠向低位，回复月初资金宽松格局

* 月初资金普遍宽松，拆借需求不振 * 短票、RP利率持稳，资金好找 记者 董永年 路透台北3月7日 - 台湾银行间短率周一靠向区间低位。资金调度人员表示，今日有公债还本付息逾500亿 台币，且月初银行间资金水位普遍较高，拆借需求不振使得短率靠向区间低位。 交易员称，提存期初部份银行负数操作得宜，但短钱仍显充裕，使得短率在上周五反映一年期定存单交割 因子后迅速回落低位。惟本月有季底紧缩因素，多数银行料对跨季资金操作有所保留。 〞跨季会如何，21日那天开出两周拆款利率就知道了。〞一位大型票券商资调人员说。 本地时间18:31 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.010 33.101 台湾加权股价指数<.TWII 8,659.55 8,643.55 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.290% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.360% --两周拆款利率区间 0.300-0.360% 0.270-0.340% **短票量少** 短票市场方面，大型票券商指出，农历春节长假前发行的短票落点在本周，因此供给较少，不过市场资金 偏向宽松，大型金融机构因而下调了买票利率，自0.40%调至0.38%。 〞今天票量很少。〞一位大型票券公司交易主管说。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.35-0.36%，少数在0.38%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.359%，前日0.357%； 上日区间在0.33-0.40%，前日在0.30-0.40%；上日成交量131.5亿台币，前日在76.47亿台币。 台湾央行周一共发行295亿台币定存单，与今日到期金额10亿台币相较，存单发行余额增285亿台币。 本周央行定存单到期6,959.0亿台币，分别为：周二62.0亿台币、周三2,623.0亿台币、周四3,004.0亿台 币及周五1,260.0亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为225亿台币，累积超额准备达负439亿台币、加计前期1%的超额 准备为1,008亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信申购款较多，感觉资金更为宽松，不过RP利率仍持稳未 变。 交易员指出，虽然本月是季底，利率下探不易，但近期外资持续汇入，整体资金池可望水涨船高，将继续 观察以寻求调降RP的机会。 〞资金有多一点，但只是钱比较好找。〞一位证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.34-0.35%，部分在0.33%；公司债附买回利 率主要成交在0.43-0.45%，同上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债 附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完) (审校 黄凯)