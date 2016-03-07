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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 19:07 BJT

东南亚股市：涨跌不一，能源股受惠于油价的涨势表现靓丽

路透曼谷3月7日 - 东南亚股市周一涨跌不一，新加坡股市止住连续六日的涨势，投资者对此前超买的大盘股了结获利，不过石油相关类股的涨势帮助泰国股市升至约四个月高位。

新加坡股市指标股指 下跌0.5%，上周五曾录得连续六日的涨势。此前超买的个股今日遭抛，比如华侨银行 。

泰国股市 上涨1.2%至1,398.38点，创下11月10日以来最高收盘水准。按市值计第二大能源公司PTT Exploration and Production 飙升7.6%，得益于全球油价的涨势。

马来西亚股市 和越南股市 温和收高，继续上周的强劲表现。印尼 和菲律宾股市 均收跌，因本土投资者抛售。

资金继续流入新兴股市，汤森路透和交易所数据显示，外资在马来西亚和印尼股市分别买超3.83亿马币和5,020亿印尼卢比。

亚洲股市周一触及两个月高点，延续上周的大涨势头，此前美国公布的就业数据表现乐观，油价和大宗商品也出现反弹。

涨跌 当日 今年以来 2016年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 348.99 0.70 +0.20 +4.86 332.82

新加坡 2823.51 -13.49 -0.48 -2.05 2882.73

马来西亚 1697.93 5.44 +0.32 +0.32 1692.51

泰国 1395.75 16.22 +1.18 +8.36 1288.02

印尼 4831.58 -19.31 -0.40 +5.19 4593.01

菲律宾 6892.69 -6.38 -0.09 -0.85 6952.08

越南 576.20 2.55 +0.44 -0.49 579.03

(完)

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