东南亚股市：涨跌不一，能源股受惠于油价的涨势表现靓丽

《汇市简讯》伦敦盘初：美元失去动能，全线小幅回落
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透曼谷3月7日 - 东南亚股市周一涨跌不一，新加坡股市止住连续六日的涨势，投资者对此前超买的大盘股了结获利，不过石油相关类股的涨势帮助泰国股市升至约四个月高位。
新加坡股市指标股指 下跌0.5%，上周五曾录得连续六日的涨势。此前超买的个股今日遭抛，比如华侨银行 。
泰国股市 上涨1.2%至1,398.38点，创下11月10日以来最高收盘水准。按市值计第二大能源公司PTT Exploration and Production 飙升7.6%，得益于全球油价的涨势。
马来西亚股市 和越南股市 温和收高，继续上周的强劲表现。印尼 和菲律宾股市 均收跌，因本土投资者抛售。
资金继续流入新兴股市，汤森路透和交易所数据显示，外资在马来西亚和印尼股市分别买超3.83亿马币和5,020亿印尼卢比。
亚洲股市周一触及两个月高点，延续上周的大涨势头，此前美国公布的就业数据表现乐观，油价和大宗商品也出现反弹。
涨跌 当日 今年以来 2016年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 348.99 0.70 +0.20 +4.86 332.82
新加坡 2823.51 -13.49 -0.48 -2.05 2882.73
马来西亚 1697.93 5.44 +0.32 +0.32 1692.51
泰国 1395.75 16.22 +1.18 +8.36 1288.02
印尼 4831.58 -19.31 -0.40 +5.19 4593.01
菲律宾 6892.69 -6.38 -0.09 -0.85 6952.08
越南 576.20 2.55 +0.44 -0.49 579.03
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 于春红)
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.
* 指标五年券106/2殖利率收在逾一周高位 * 随美债殖利率走高 * 后续将逐渐进入休假模式 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.81-0.83%。 路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周四收升 至逾一周高位。交易员表示，美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦认为升息合理，令美债殖 利率弹升；但随着标债后本地变数渐少，料若美债未有大幅变动，台债将逐渐进入休假模式 。 他们表示，FED若后续升息的预期再加强，可能带动美债殖利率启动一波升幅，并进而 拉动台债殖利率向上。只不过，台湾经济复苏并不如美国强劲，升息机率低、降息也无望， 预料台债受美债等国际债市影响加剧。 〞接下来流动性可能稍差，要休假了。〞一位大型证券商交易员说。五年期公债收盘前 高是1月11日的0.8377%。 他们表示，受美债殖利率大弹的影响，今日盘初五年公债殖利率弹升幅度较大，只不过 ，殖利率走高后吸引一些长线买盘进驻，买盘渐稳，又使得殖利率反转向下。 台湾金融市场包括股市和债市将在