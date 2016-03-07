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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 19:03 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及一周高位，追随豆油涨势

路透孟买3月7日 - 马来西亚棕榈油期货周一涨至一周最高位，追随豆油期货走势，不过马币走强抑制了棕榈油升势。

马来西亚5月棕榈油期货 收高1.2%，报每吨2,537马币，稍早高见2月29日以来最高位2,543马币。

“棕榈油因原油和豆油价格反弹而获得良好支撑，”吉隆坡一交易商称。

“马币走强抑制了棕榈油升势。”

马币兑美元 涨0.75%，这使得以马币计价的棕榈油对于其他货币持有者来说较为昂贵。

今日成交量为21,165口，远低于上周五成交的42,774口

路透大宗商品和能源技术市场分析师王涛称，棕榈油可能将突破2,538马币的阻力位，涨至2,559-2,580马币的区间。

大连商品交易所5月豆油期货 涨1.27%，芝加哥豆油期货 升0.42%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)

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