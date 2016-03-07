国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至三日低点，因供应依旧充足

路透新加坡3月7日 - 亚洲近月4月下半月石脑油裂解价差周一跌至三日低点每吨57.83美元，较上年同期低约40%，反映石脑油供应持续过剩。

交易商称，石化企业的买盘竞标清淡，卖家可能正在通过私下磋商努力出售货物。

但交易商补充称，买家正在采取观望态度。

“市场人气较差，由于北亚即将进入裂解装置维护期，因此石脑油需求较少，”北亚一交易商称。

亚洲市场上不仅有来自西方的充足船货，印度3月现货船货也很富余。

亚洲汽油裂解价差处于六日高位每桶8.16美元，新加坡市场出现大量现货交易。

单是今天一天的成交量就高达30万桶，3月1-7日成交总量约为126万桶，而2月前七个交易日成交量为50万桶。

新加坡兴隆买入两船92号汽油，船期均为3月22-26日，其中一船自Socar买入，价格为每桶47.20美元，另一船从道达尔买入，价格为每桶47.28美元。

雪佛龙(Chevron)向壳牌卖出一船92号汽油船货，船期为3月26-30日，价格为每桶50.90美元；并向Phillips 66卖出一船92号汽油，价格为每桶47.30美元。

卢克石油从道达尔买入一船92号汽油，船期为3月27-31日，价格为每桶47.30美元。

中石油从贡渥(Gunvor)买入一船92号汽油，船期为3月27-31日，价格为每桶47.30美元。(完)

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