国际油市：亚洲380cst燃料油升水触及五周高位，因对船货报价强劲

路透新加坡3月7日 - 亚洲380cst燃料油升水周一连续第五日走坚，触及五周高位，交易员表示受对船货持续的强劲报价支撑。

380cst燃料油现货价差2月23日时曾达到每吨较新加坡报价贴水5.35美元的逾四个月低点，目前的升水较当时可谓是巨大的逆转。

380cst现货价差较周五收盘价上涨0.24美元，达到较新加坡报价每吨升水0.70美元。

买盘也帮助提振3/4月跨月价差从上周五的平价水准升至每吨较新加坡报价升水0.25美元。

相比之下，4月/5月和5月/6月跨月价差则走弱，进入贴水区域。交易员未给出下跌的原因。

而周一报告在普氏收市价(MoC)定价程序中有18笔交易成交，追平了上周五的交易笔数。380cst燃料油总成交量下滑20,000吨至420,00吨。

自3月初以来，新加坡普氏MoC估价程序中高硫燃料油的成交量升至174万吨，远高于1月和2月总计165万吨的水平。

上周三Energy Aspects公布的数据显示，1月俄罗斯炼厂的产量较去年每日下降20万桶至每日5,400万桶。

Energy Aspects还表示，俄罗斯的燃料油产量则同比下降33万桶/日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文