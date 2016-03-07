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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 21:34 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差微跌，因市场前景依旧黯淡

路透新加坡3月7日 - 亚洲指标500ppm柴油4月裂解价差周一微幅跌至每桶10美元下方，反映供应持续过剩；交易商称由于需求没有增加，持续供应过剩的局面料不会很快缓解。

以印尼为例，该国驻OPEC代表Widhyawan Prawiraatmadja对路透表示，由于市场正在适应取消补贴，因此过去一年柴油需求减少两位数。

新加坡现货交易开局迟滞，3月1-7日柴油总成交量为160万桶，而2月前五个交易日总成交量为近330万桶。

本月北亚开始炼厂维护季，料仅能使卖家短时舒口气。

“一旦检修季开始，市场将再度供应充足，因为基本面仍是那样，”一位交易商称。

新加坡现货市场上，道达尔向兴隆售出15万桶500ppm柴油，船期为3月22-26日，价格为较新加坡报价每桶贴水0.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)

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