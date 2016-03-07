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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 21:26 BJT

美国个股：阿里巴巴旗下蚂蚁金服估值近500亿美元--华尔街日报

路透3月7日 - 华尔街日报报导称，中国电子商务巨头阿里巴巴 旗下金融业务--蚂蚁金融服务集团，在当前的一轮融资中可能估值近500亿美元。

华尔街日报周一援引知情人士报道称，蚂蚁金服计划在这一轮融资中，从新的和现有投资者手中筹集至多200亿元人民币(30.7亿美元)。

该报还称，最新的一轮融资预计在4月中旬完成。

未能立即联系到阿里巴巴和蚂蚁金服对此置评。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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