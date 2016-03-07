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市场报道 | 2016年 3月 7日 星期一 22:35 BJT

美国热股：苹果电脑用户首次遭到勒索软件攻击，苹果股价小跌

路透3月7日 - Palo Alto Networks Inc 的研究人员周日对路透称，黑客们周末首次针对苹果 电脑用户，使用一种名为勒索软件的恶意软件。

苹果周一盘初下跌0.7%，报102.29美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)

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