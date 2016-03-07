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市场报道 | 2016年 3月 7日 星期一 22:40 BJT

美国热股：SEADRILL将为100亿美元债务提交再融资计划，股价暴跌9%

路透3月7日 - 钻井公司SEADRILL LTD 周一重申，将在第二季为其100亿美元债务提交一项再融资计划。

SEADRILL周一盘初暴跌9%，报5.43美元。(完) (编译 王洋; 审校)

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