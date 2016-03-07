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市场报道 | 2016年 3月 7日 星期一 22:55 BJT

美国热股：康宝莱称数据库错误令其夸大新会员增长数字，股价小涨

路透3月7日 - 营养保健品公司康宝莱(贺宝芙/Herbalife) 称，数据库错误令其对过去三个季度的新会员数量增速做了夸大计算，这可能为做空该公司者Bill Ackman提供素材。

康宝莱周一早盘上涨0.29%，报55.23美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)

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