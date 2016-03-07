美国热股：亚马逊称计划恢复其Fire平板电脑的的加密功能，股价小跌

全球债市：2017年绿色债券发行量料超过2,000亿美元，再创纪录--穆迪
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
路透3月7日 - 亚马逊 表示，计划恢复其Fire平板电脑的的加密功能。此前Fire平板用户曾批评亚马逊在其最新的操作系统中悄悄移除了该项安全选项。
亚马逊周一早盘下跌0.72%，报571美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.