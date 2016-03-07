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市场报道 | 2016年 3月 7日 星期一 22:43 BJT

美国热股：亚马逊称计划恢复其Fire平板电脑的的加密功能，股价小跌

路透3月7日 - 亚马逊 表示，计划恢复其Fire平板电脑的的加密功能。此前Fire平板用户曾批评亚马逊在其最新的操作系统中悄悄移除了该项安全选项。

亚马逊周一早盘下跌0.72%，报571美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)

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